Желтые карточки в 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ не будут учитываться на следующих стадиях
17:47
УЕФА объявил об изменениях в регламенте Лиги чемпионов и Лиге Европы.
Как сообщает официальный сайт организации, в плей-офф еврокубков текущего сезона желтые карточки «сгорят» после матчей 1/8 финала.
В следующих матчах они не будут учитываться и не приведут к дисквалификации. Учет предупреждений с 1/4 финала начнется заново.
Напомним, что с 1/4 финала все стадии еврокубков будут состоять из одного матча. Из-за пандемии коронавируса все игры будут проходить без зрителей.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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