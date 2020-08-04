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Желтые карточки в 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ не будут учитываться на следующих стадиях

17:47
УЕФА.
УЕФА.
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УЕФА объявил об изменениях в регламенте Лиги чемпионов и Лиге Европы.

Как сообщает официальный сайт организации, в плей-офф еврокубков текущего сезона желтые карточки «сгорят» после матчей 1/8 финала.

В следующих матчах они не будут учитываться и не приведут к дисквалификации. Учет предупреждений с 1/4 финала начнется заново.

Напомним, что с 1/4 финала все стадии еврокубков будут состоять из одного матча. Из-за пандемии коронавируса все игры будут проходить без зрителей.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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