«Зенит» вылетел на матч с «Лионом». Фото
16 сентября 2019, 10:54
«Зенит» отправился на первый матч группового турнира Лиги чемпионов с «Лион», соответствующей фотографией клуб поделился в официальном Twitter.
Матч «Лион» — «Зенит» пройдет во вторник, 17 сентября. Его обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, информирует сайт УЕФА. Его ассистентами будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За систему видеопомощи (ВАР) будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвертый рефери — Андре Марринер.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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