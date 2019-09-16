«Зенит» вылетел на матч с «Лионом». Фото

«Зенит» отправился на первый матч группового турнира Лиги чемпионов с «Лион», соответствующей фотографией клуб поделился в официальном Twitter.

Матч «Лион» — «Зенит» пройдет во вторник, 17 сентября. Его обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, информирует сайт УЕФА. Его ассистентами будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За систему видеопомощи (ВАР) будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвертый рефери — Андре Марринер.

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