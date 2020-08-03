Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что команда с особым настоем подходит к матчам Лиги чемпионов и старается не подстраиваться под соперников. В последнем розыгрыше Лиги чемпионов клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в группе G, набрав 7 очков.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун после поражения в полуфинале Кубка России от «Зенита» (1:2) заявил: «В Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки».

— «Зенит» тоже критикуют за оборонительную игру в Лиге чемпионов — в основном те, кто даже в Лигу Европы пробиваются по большим праздникам, а матчи во вторник и среду смотрят только по телевизору, — написал Дзюба на Sports.ru. — Да, мы должны были выходить из группы, да, мы заняли четвертое место. Я вообще с этим не спорю, но все-таки мы обыграли «Лион» и «Бенфику», сыграли вничью во Франции. В решающем матче с «Бенфикой» нам не хватило Ракицкого и Дриусси — согласен с Сергеем Богдановичем, что потеря любого игрока основы очень чувствуется.

В Лиге чемпионов нас никто не боится, все играют с позиции силы. Могли мы сыграть с «Лейпцигом» смелее? Сто процентов. Было бы лучше? Не уверен — могли бы получить еще больше. Тогда бы все говорили: «Вот дураки, сидели бы в обороне, засушили бы и, может, даже где-то один заковыряли». По игре в середине поля «Лейпциг» мне напомнил «Зенит» Лучано Спаллетти, когда Зырянов, Широков, Данни, Семак менялись местами и играли очень изящно.