«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме

«Зенит» будет играть в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» в лазурной форме. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

— Сегодня играем в лазурном!, — говорится в сообщении.

Сегодня играем в лазурном! #ЗенитБенфика — ФК «Зенит"? (@zenit_spb) October 2, 2019

Матч «Зенит» — «Бенфика» начнется в 22.00 по московскому времени.

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