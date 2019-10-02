«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме
14:56
«Зенит» будет играть в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» в лазурной форме. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
— Сегодня играем в лазурном!, — говорится в сообщении.
Сегодня играем в лазурном! #ЗенитБенфика— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) October 2, 2019
Матч «Зенит» — «Бенфика» начнется в 22.00 по московскому времени.
Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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