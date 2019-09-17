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«Зенит» сыграет против «Лиона» в лазурной форме

11:51
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«Зенит» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в лазурной форме в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона».

При этом французская команда выйдет против питерцев в белом.

Матч «Лион» — «Зенит» пройдет во вторник, 17 сентября, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Игру обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, информирует сайт УЕФА. Его ассистентами будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За систему видеопомощи (ВАР) будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвертый рефери — Андре Марринер.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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