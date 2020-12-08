Сектор активных болельщиков «Зенита» во время матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» стал оскорблять нападающего команды Артема Дзюбу.

Болельщики сначала воспевали имена воспитанников клуба Данилы Прохина, Далера Кузяева и Даниила Шамкина, а затем добавили: «А Дзюба — [оскорбление]». Напомним, фанаты уже оскорбляли Дзюбу во время матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» сразу после появления в интернете интимного видео с участием форварда.

(Гоша Чернов)