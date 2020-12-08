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«Зенит» — «Боруссия»: «Вираж» оскорбляет Дзюбу

8 декабря 2020, 22:36
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Сектор активных болельщиков «Зенита» во время матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» стал оскорблять нападающего команды Артема Дзюбу.

Болельщики сначала воспевали имена воспитанников клуба Данилы Прохина, Далера Кузяева и Даниила Шамкина, а затем добавили: «А Дзюба — [оскорбление]». Напомним, фанаты уже оскорбляли Дзюбу во время матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» сразу после появления в интернете интимного видео с участием форварда.

(Гоша Чернов)

Зенит — Боруссия Д

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