Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» — «Боруссия»: стартовые составы. Дзюба остался в запасе, Витсель выйдет с первых минут

8 декабря 2020, 19:46
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

«Зенит» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии». Стали известны стартовые составы команд.

Нападающий Артем Дзюба остался на скамейке запасных.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Барриос, Оздоев, Кузяев, Сутормин, Малком, Дриусси, Азмун.

Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Ловрен, Караваев, Шамкин, Мусаев, Мостовой, Жирков, Вендел, Ерохин, Дзюба.

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Пищек, Н.Шульц, Пасслак, Джан, Витсель, Брандт, Т.Азар, Беллингем, Ройс.

Запасные: Бюрки, Дрляча, Загаду, Санчо, Мукоко, Рейно, Кнауфф, Рашль.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Зенит — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир