«Зенит» — «Боруссия»: стартовые составы. Дзюба остался в запасе, Витсель выйдет с первых минут
8 декабря 2020, 19:46
«Зенит» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии». Стали известны стартовые составы команд.
Нападающий Артем Дзюба остался на скамейке запасных.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Барриос, Оздоев, Кузяев, Сутормин, Малком, Дриусси, Азмун.
Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Ловрен, Караваев, Шамкин, Мусаев, Мостовой, Жирков, Вендел, Ерохин, Дзюба.
«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Пищек, Н.Шульц, Пасслак, Джан, Витсель, Брандт, Т.Азар, Беллингем, Ройс.
Запасные: Бюрки, Дрляча, Загаду, Санчо, Мукоко, Рейно, Кнауфф, Рашль.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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