?? - @BVB's Youssoufa Moukoko breaks the record of youngest player in the Champions League



16y-018d — Youssoufa Moukoko

16y-086d — C?lestine Babayaro

16y-102d — Rayan Cherki

16y-128d — Alen Halilovic

16y-148d — Youri Tielemans#ZenitBVB #UCL