«Зенит» уступил дома «Боруссии», Витсель забил победный гол
«Зенит» потерпел очередное поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака на своем поле проиграла «Боруссии» из Дортмунда со счетом 1:2.
Питерцы открыли счет: отличился в первом тайме Себастьян Дриусси. Но во второй половине немцы за 10 минут перевернули ход игры и дважды поразили ворота Михаила Кержакова. У победителей голами отметились Лукас Пищек и Аксель Витсель.
«Зенит» завершил выступление в Лиги чемпионов на последнем месте в группе. Российская команда набрала за шесть туров лишь одно очко.
Лига чемпионов
Группа F
«Зенит» (Россия) — «Боруссия Д» (Германия) — 1:2 (1:0)
Голы: Дриусси, 16 (1:0). Пищек, 68 (1:1). Витсель, 78 (1:2).
«Зенит» (Россия): Кержаков, Сутормин, Прохин, Ракицкий (Ловрен, 67), Дуглас Сантос, Кузяев (Вендел, 60), Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Дриусси (Дзюба, 60), Азмун, Малком (Караваев, 79).
«Боруссия Д» (Германия): Хитц, Шульц, Хуммельс (Санчо, 72), Пищек (Загаду, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Витсель, Беллингем, Эмре Джан, Ройс, Брандт (Рейна, 58), Азар (Кнауфф, 83).
Предупреждение: Азмун, 10.
Судьи: Ковач. Артене, Маринеску (все — Румыния).
ВАР: Камфайс. Блом (оба — Голландия).
8 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 15430 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/groups/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю