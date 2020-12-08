«Зенит» уступил дома «Боруссии», Витсель забил победный гол

«Зенит» потерпел очередное поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака на своем поле проиграла «Боруссии» из Дортмунда со счетом 1:2.

Питерцы открыли счет: отличился в первом тайме Себастьян Дриусси. Но во второй половине немцы за 10 минут перевернули ход игры и дважды поразили ворота Михаила Кержакова. У победителей голами отметились Лукас Пищек и Аксель Витсель.

«Зенит» завершил выступление в Лиги чемпионов на последнем месте в группе. Российская команда набрала за шесть туров лишь одно очко.

Лига чемпионов

Группа F

«Зенит» (Россия) — «Боруссия Д» (Германия) — 1:2 (1:0)

Голы: Дриусси, 16 (1:0). Пищек, 68 (1:1). Витсель, 78 (1:2).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Сутормин, Прохин, Ракицкий (Ловрен, 67), Дуглас Сантос, Кузяев (Вендел, 60), Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Дриусси (Дзюба, 60), Азмун, Малком (Караваев, 79).

«Боруссия Д» (Германия): Хитц, Шульц, Хуммельс (Санчо, 72), Пищек (Загаду, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Витсель, Беллингем, Эмре Джан, Ройс, Брандт (Рейна, 58), Азар (Кнауфф, 83).

Предупреждение: Азмун, 10.

Судьи: Ковач. Артене, Маринеску (все — Румыния).

ВАР: Камфайс. Блом (оба — Голландия).

8 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 15430 зрителей.