Канделаки оценила выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале подвела итог выступления «Зенита» в еврокубках. Команда из Санкт-Петербурга в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов уступила «Боруссии» (1:2) и заняла последнее место в своем квартете всего с 1 набранным очком.

«Сложно комментировать столь печальный итог Лиги чемпионов для «Зенита». И моменты есть, и в отсутствии желания игрокам не откажешь...

Ощущение такое, что прямо сейчас потеряна химия между игроками, без которой сложно ждать результата в матчах с лучшими командами Европы.

Но унывать совершенно бессмысленно. Надо искать свою игру, делать выводы и, конечно, добиваться права играть в Лиге чемпионов в следующем евросезоне. Победы забываются быстро, поражения тоже не должны висеть гирями на ногах», — написала Канделаки.