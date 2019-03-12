"Завтра на нас будет смотреть весь мир". Ковач - о матче "Бавария" - "Ливерпуль"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что эта встреча станет выдающимся событием.

- Завтра на нас будет смотреть весь мир. Это выдающееся событие не только для игроков и тренеров, но также для болельщиков и прессы, - приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА. - Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны завтра побеждать. Нулевой ничьей не будет. Завтра нас ждет поддержка всего стадиона, которой мы не видели уже долгое время.

Первый матч между "Ливерпулем" и "Баварией" завершился вничью 0:0.

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