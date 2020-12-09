Защитник «Краснодара» Кайо: «У нас большие цели в РПЛ и Лиге Европы»

Защитник «Краснодара» Кайо в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче с «Челси» (1:1) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

— Это была важная игра, — заявил Кайо в комментарии «СЭ». — Мы получили отличный результат, играя в гостях против одного из ведущих клубов Европы. «Челси» побеждал в Лиге чемпионов, он всегда силен на «Стэмфорд Бридж». Мы были очень конкурентоспособны, играли уверенно и провели отличный матч. Открыли счет и боролись на равных. Сейчас мы переживаем лучшие моменты сезона: победили «Ренн» в Лиге чемпионов и разгромили «Ротор» в РПЛ. Постараемся продолжить играть с такой же концентрацией и решимостью, чтобы сохранить этот ход до конца сезона. У нас большие цели и в Премьер-лиге, и в Лиге Европы.

(Севастиан Терлецкий)