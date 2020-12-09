Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Защитник «Краснодара» Кайо: «У нас большие цели в РПЛ и Лиге Европы»

09:37
Кайо. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кайо. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник «Краснодара» Кайо в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче с «Челси» (1:1) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

— Это была важная игра, — заявил Кайо в комментарии «СЭ». — Мы получили отличный результат, играя в гостях против одного из ведущих клубов Европы. «Челси» побеждал в Лиге чемпионов, он всегда силен на «Стэмфорд Бридж». Мы были очень конкурентоспособны, играли уверенно и провели отличный матч. Открыли счет и боролись на равных. Сейчас мы переживаем лучшие моменты сезона: победили «Ренн» в Лиге чемпионов и разгромили «Ротор» в РПЛ. Постараемся продолжить играть с такой же концентрацией и решимостью, чтобы сохранить этот ход до конца сезона. У нас большие цели и в Премьер-лиге, и в Лиге Европы.

(Севастиан Терлецкий)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 32466
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир