Защитник киевского «Динамо» Попов попал в fantasy-команду недели Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал Fantasy-команду недели Лиги чемпионов. В нее вошел защитник киевского «Динамо» Денис Попов. Футболист отметился победным голом в ворота «Ференцвароша» и вывел команду в Лигу Европы.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон («Ювентус») — Натан Аке («Манчестер Сити»), Денис Попов («Динамо» Киев), Никлас Зюле («Бавария»), Марио Эрмосо («Атлетико»), Ангелиньо («Лейпциг») — Рюд Формер («Брюгге»), Янник Карраско («Атлетико») — Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Неймар («ПСЖ»).
That forward line ???#UCLfantasy | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю