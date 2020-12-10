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Защитник киевского «Динамо» Попов попал в fantasy-команду недели Лиги чемпионов

10 декабря 2020, 21:13

УЕФА опубликовал Fantasy-команду недели Лиги чемпионов. В нее вошел защитник киевского «Динамо» Денис Попов. Футболист отметился победным голом в ворота «Ференцвароша» и вывел команду в Лигу Европы.

Полностью команда недели выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон («Ювентус») — Натан Аке («Манчестер Сити»), Денис Попов («Динамо» Киев), Никлас Зюле («Бавария»), Марио Эрмосо («Атлетико»), Ангелиньо («Лейпциг») — Рюд Формер («Брюгге»), Янник Карраско («Атлетико») — Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Неймар («ПСЖ»).

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