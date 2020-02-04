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Защитник «Атлетико» Триппьер перенес операцию и может пропустить матч с «Ливерпулем»

14:16
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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер перенес операцию после повреждения паха. Об этом сообщает Omnisport.

Сообщается, что операция прошла успешно, и футболист начал процесс восстановления. Предполагается, что на возвращение ему понадобится около месяца. Это означает, что он пропустит первый матч 1/8 финала против «Ливерпуля», который состоится 18 февраля. Ответная игра пройдет 11 марта.

29-летний англичанин в текущем сезоне провел 22 матча за «Атлетико» и сделал четыре результативные передачи

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