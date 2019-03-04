Защитник "Атлетико" Луис из-за травмы ноги может не сыграть с "Ювентусом"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис получил мышечное повреждение правой ноги и рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса", сообщает официальный сайт "матрасников" клуба. Ответная встреча пройдет в Италии, 12 марта.

33-летний бразилец был заменен в перерыве матча 26-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" (2:0). Результаты медицинского обследования показали, что повреждена камбаловидная мышца ноги.

В текущем сезоне Луис сыграл в 22 встречах за "Атлетико", забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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