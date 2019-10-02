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Загребское «Динамо» обошло «Спартак» по выездным поражениям в Лиге чемпионов

06:17
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Загребское «Динамо» проиграло «Манчестер Сити» в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2).

Для хорватской команды это 13-е поражение на выезде подряд в этом турнире.

По этому показателю клуб обошел московский «Спартак», у которого в Лиге чемпионов было 12 гостевых поражений кряду.

Манчестер Сити — Динамо З

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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