Зачем такой ВАР? У Гвардьолы есть основания жаловаться на судей

На 34-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Шальке" - "Манчестер Сити" в штрафной площади гостей после удара Калиджури произошел контакт мяча с правой рукой Отаменди. Рука находилась в естественном положении, защитник манчестерцев убирал ее за спину. По тем объяснениям и разъяснениям, которые давались в последние год-два, в такой ситуации не следует назначать пенальти.

Испанский судья Карлос дель Серро Гранде поначалу делать этого не стал. Но вмешался видеоарбитр Алехандро Эрнандес-Эрнандес. Просмотр видеоповторов затянулся. В какой-то момент дель Серро Гранде зачем-то подозвал капитанов обеих команд и стал им что-то объяснять. При этом сам он к монитору не пошел и видеозапись не посмотрел. Вместо этого он снова выслушал Эрнандеса-Эрнандеса и указал на 11-метровую отметку. Разбирательство заняло свыше двух минут.

В ходе матча появилась версия, объясняющая поведение судьи. Говорят, что монитор у бровки не работал. Поэтому дель Серро Гранде не мог посмотреть видеозапись. Ему пришлось положиться на мнение видеоассистента. (Александр Бобров)

Эпизод матча "Шальке" - "Манчестер Сити".