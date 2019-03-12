21:05 12 марта | Футбол — Лига чемпионов

"Ювентус" заработает 5,5 миллиона евро на матче с "Атлетико", это новый рекорд клуба

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Сегодня "Ювентус" принимает "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает официальный Твиттер клуба, эта игра принесет рекордную выручку.

 

Сообщается, что выручка (включая ВИП-билеты) составила 5,5 миллиона евро, что является новым рекордом клуба.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче испанский клуб победил со счетом 2:0.

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Ювентус - Атлетико

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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