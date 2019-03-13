"Ювентус" с пенальти забил третий гол "Атлетико"

"Ювентус" забил третий гол в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 86-й минуте встречи Криштиану Роналду реализовал пенальти, назначенный за подножку со стороны Анхеля Корреа. Счет стал 3:0.

Общий счет в противостоянии стал 3:2 в пользу туринского клуба.