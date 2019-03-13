00:45 | Футбол — Лига чемпионов

"Ювентус" с пенальти забил третий гол "Атлетико"

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"Ювентус" забил третий гол в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 86-й минуте встречи Криштиану Роналду реализовал пенальти, назначенный за подножку со стороны Анхеля Корреа. Счет стал 3:0.

Общий счет в противостоянии стал 3:2 в пользу туринского клуба.

 

Ювентус - Атлетико

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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