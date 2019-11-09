«Ювентус» не накажут за перенос пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом»
16:30
УЕФА не станет прмиенять санкций к «Ювентусу» за нарушение регламента перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), сообщает РИА «Новости».
Пресс-конференция главного тренера и одного игроков туринцев должна была начаться во вторник в 21.50 по московскому времени, однако мероприятие стартовало на 40 минут раньше и закончилось в 21.46 (мск). По этому поводу не было возбуждено никаких дел.
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