"Ювентус" – "Аякс": трансляция матча – в 22.00

Сегодня пройдут первые ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. И главная встреча дня состоится в Италии, где "Ювентус" примет "Аякс" из Голландии. Игра пройдет на арене Allianz Stadium в Турине и начнется в 22.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ювентус" – "Аякс".

Это ответная игра соперников. Первая прошла 10 апреля в Амстердаме и завершилась со счетом 1:1. Голы записали на свой счет Давид Нарес у хозяев, у гостей – Криштиану Роналду.

Победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из пары "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" (1:0 – первый матч, ответная игра – завтра, 17 апреля).

В другой половине сетки играют "Ливерпуль" – "Порту" (2:0 – после первой встречи) и "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" (0:1).

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"Ювентус" – "Аякс": Лига чемпионов, плей-офф, 1/4 финала, ответный матч 16 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)