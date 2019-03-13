"Ювентус" - "Атлетико": Роналду сделал дубль и сравнял счет по сумме двух матчей

"Ювентус" забил второй мяч в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Дубль в активе Криштиану Роналду.
Этот мяч был засчитан благодаря автоматической фиксации взятия ворот. Счет по сумме двух игр стал равным - 2:2.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL #Ronaldo again 😍😍🔥🔥🔥#Juventus 2-0 #Atleti– viagoals (@viagoals1) 12 марта 2019 г.
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