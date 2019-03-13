00:09 | Футбол — Лига чемпионов

"Ювентус" - "Атлетико": Роналду сделал дубль и сравнял счет по сумме двух матчей

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"Ювентус" забил второй мяч в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Дубль в активе Криштиану Роналду.

Этот мяч был засчитан благодаря автоматической фиксации взятия ворот. Счет по сумме двух игр стал равным - 2:2.

 

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Ювентус - Атлетико

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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