Юрий Семин: «В сборную Жемалетдинов не доедет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о повреждении полузащитника Рифата Жемалетдинова в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0). При этом специалист оценил уровень соперника.

— У нас банально не хватило сил, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — И, конечно, травма Жемалетдинова заставила нас делать изменения, которые в целом не в нашу пользу были. Но футбол есть футбол. Они были сильнее, особенно во втором тайме добавили. Чисто в физическом плане нас задавили. Отсюда и победа. Нам не хватило сил во втором тайме. Жемалетдинов? Думаю, в сборную он не доедет.

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов 30 сентября был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром. Это первое приглашение игрока в национальную команду.

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