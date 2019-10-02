?Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Атлетико» во 2-м туре Лиги чемпионов (0:2) отметил, что у команды слишком много травмированных игроков.

— Вы говорили, что надеетесь на выход Алексея Миранчука, но он так и не был заявлен на матч. И насколько серьезны травмы Жемалетдинова и Смолова? Кто будет играть с Тулой?

— До этого надо еще дожить. Время должно пройти. Мне кажется, Жемалетдинов выбыл надолго. Со Смоловым, думаю, ничего страшного. Что касается наших братьев, Антон появится еще нескоро, Алексей — вот-вот. Фарфан — только после нового года. У нас чересчур большая обойма травмированных. Но это, наверное, и закономерно. У нас очень часто матчи, они очень напряженные, и организм у игроков не выдерживает. Отсюда такое количество травм.

— Два матча в Лиге чемпионов «Локомотив» сыграл 4-1-4-1 и без Миранчуков. К «Ювентусу» поправится Алексей. Будет ли более открытая игра, 4-3-3, или вы останетесь верны своей лигочемпионской игре?

— А что такое лигочемпионская игра? Это что, сломя голову вперед бежать? Мы так не побежим. Мы будем уделять внимание и обороне, и атаке. А Миранчуку мы всегда найдем место. Сломя голову — это, наоборот, не лигочемпионская игра, а дворовый футбол. В него мы играть не будем. (Игорь Рабинер)

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