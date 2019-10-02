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Юрий Семин: «Проиграли той команде, которая может выиграть Лигу чемпионов»

00:25
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

— Первый тайм мы очень хорошо выглядели в оборонительных действиях, хорошо в контратаку шли, — рассказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Но во второй половине получили мяч после давления, из аута. Сил после перерыва не хватило.

В перерыве сделали акцент на ошибках: побольше мяч держать, быстрее его переводить. Но, получив быстрый гол, все поломалось.

Как это, бросать играть? В таком турнире?! Ребята пытались гол забить. И нужно отдать им должное за это.

Настроение нормальное. Надо разобраться. Мы проиграли той команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Я не вижу никаких проблем. Следующие игры у нас будут более или менее в нормальном цикле для подготовки.

Локомотив — Атлетико

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