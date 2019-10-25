Юрий Семин: «Игроки справились с Роналду, у него был только один хороший момент»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Спартака» в интервью клубной пресс-службе российский специалист прокомментировал действия игроков во встрече группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«Персонального задания по Криштиану не было, но мы учитывали его смещения в середину, которые должен был страховать Мурило, — цитирует Семина пресс-служба «Локомотива». — Они неплохо справились. У Роналду был только один хороший момент. Прекрасно действовали центральные защитники. Но мы много проиграли на левом фланге, где Куадрадо часто получал мяч и много простреливал. Хотя до пропущенного гола все шло нормально».

«Мы скорректировали игру по сравнению с прошлым годом. Если тогда мы много контролировали мяч, создавали моменты и не забивали, после чего нас наказывали, в этом действуем по-другому. Прошлогодний опыт пригодился сегодня. Играем на результат и будем продолжать дальше. Возьмем очки или нет, покажет игра. Многое зависит от обстоятельств. У нас не очень большая скамейка — будут все в хороших кондициях, конечно, очки наберем».

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