Юрий Семин: «Дайте «Локомотиву» шанс против «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Я видел много встреч «Байера». Эта команда, наверное, самая быстрая в бундеслиге. Очень молодой состав, именно к этому стилю станем готовиться. «Юве» же смотрим постоянно — это же один из лучших клубов мира. Как и «Атлетико». Но уже сказал — дайте нам шанс против команды Симеоне, один день, чтобы были нормально готовы физически.

— Сможет ли к «Байеру» восстановиться Алексей Миранчук?

— Пока не знаю. Но надеюсь на это.

Интервью Юрия Семина: почему «Локомотив» примет «Ювентус» в Черкизове и сыграет ли с «Байером» Алексей Миранчук