Юрий Семин: «Банально не хватило сил на второй тайм»

?Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Атлетико» во 2-м туре Лиги чемпионов (0:2) отметил, что не хватило сил на второй тайм. Гости забили голы на 48-й и 58-й минутах.

— Если кратко, то банально не хватило сил на второй тайм. Хотя допустили простые, элементарные ошибки — после выброса аута и после подачи своего углового, — сказал Семин. — Но мы не выдержали то давление, которое по всему полю, сильный прессинг, который устроил «Атлетико». Мы играли изо всех сил. Помешала травма Жемалетдинова, сразу пришлось делать определенные перестановки. Хороший был первый тайм. Претензий игрокам мы предъявить не можем. Они отдали все силы, которые у них были.

— Передерживал ли мяч Смолов? И был ли неудачным отрезком первые 15 минут второго тайма?

— Так получилось, потому что допустили ошибку после выброса аута. И началась стрессовая ситуация. По Смолову так же, как и по остальным — очень старались, но допускали ошибки. У него было два очень хороших момента. (Игорь Рабинер)

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