Юрген Клопп: "Знали, что "Порту" не сможет весь матч играть с тем же напором, как в первые 30 минут"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о матче с "Порту" (4:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "красные" вышли в полуфинал.

- У нас были моменты, не так много, но мы ими воспользовались. Нам нужен был Алиссон и его сэйвы. Во втором тайме натиск "Порту" спал, и нам стало проще контролировать игру, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Знали, что они не смогут играть весь матч с тем же напором, который они демонстрировали в первые 30 минут, поэтому и использовали Фирмину и Хендерсона во втором тайме. По-моему, мы единственные среди полуфиналистов, кому удалось добраться до этой стадии в прошлом сезоне. Я впервые сыграю против "Барселоны" в официальных матчах и с нетерпением жду их.

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