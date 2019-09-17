Юрген Клопп: «Слова агента о влиянии британского климата на продление контракта? Это был немецкий юмор»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» прокомментировал слова своего агента Марка Косике, который ранее заявил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта с 52-летним немецким специалистом.

— Агент хотел пошутить, поэтому теперь я буду серьезен, — приводит слова Клоппа A Bola. — Это был немецкий юмор, который, никто не понял, конечно. Меня устраивает британский климат, нет никаких проблем с ним. Хочу повторить, что никогда не выбирал клуб, отталкиваясь от погоды в его городе, и никогда климат не станет причиной того, чтобы я уехал из какой-либо страны. Эта история ничего не стоит. Косицке — мой агент и друг.