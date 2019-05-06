Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп перед завтрашним ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что у его команды еще есть шансы на выход в финал. Он также отметил, что мерсисайдцы приложат все силы.

– Первый матч мы проиграли со счетом 0:3, – приводит пресс-служба УЕФА слова Клоппа. – Конечно, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации перед ответной встречей. Но я полагаю, что шансы на выход в финал у нас еще есть. Нужно сделать все возможное.

Завтра нам не помогут сразу два форварда, которые по праву входят в число лучших в мире. Для выход в финал надо забивать сразу четыре мяча. Да, положение очень тяжелое. Но пока у нас будет 11 футболистов, готовых выйти на поле, мы будем пытаться.

"Рома" в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов одолела "Барселону", но они смогли забить гол на выезде, что имеет огромное значение. Но пример римлян тоже дает надежду. Мы очень хотели забить в Испании хотя бы один гол. Не получилось, да и Месси снова проявил себя. Когда он на поле, ситуация всегда осложняется до предела. Когда раскрываешься в попытках забить гол, то идешь на серьезный риск. И "Барселона" нас за это наказала. Но все-таки я доволен тем, как мы играли.

В первой игре "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0.

"Ливерпуль" – "Барселона": Лига чемпионов, ответный матч 1/2 финала, 7 мая 2019, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)​

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