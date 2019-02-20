Юрген Клопп: "Не такого результата мы хотели, но что есть, то есть"

Главный тренер "Ливерпуля"​ Юрген Клопп после ничьей против "Баварии" отметил, что команда хотела добиться другого результата. По его словам, "красные" были немного пассивны.

- Не такого результата мы хотели, но что есть, то есть, - цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. - У нас было несколько хороших моментов. 0:0 - лучшая из ничьих для домашнего матча. Результат не идеальный, но и не худший.

Моменты у нас были - Мане бил через себя, что в принципе случается нечасто, но свои шансы мы не использовали. Когда это было нужно, обе команды старались включать прессинг. Думаю, мы делали это чаще соперника, но это не так сложно, когда "Бавария" играет так глубоко.

Мы были немного пассивны, в особенности на флангах обороны. Гол изменил бы ход встречи, полагаю, в "Баварии" со мной согласятся. Это не худший результат ни для одной из команд. Мы хотели сыграть так, чтобы продолжать борьбу, и это у нас получилось.