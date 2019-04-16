Юрген Клопп: "Мне прошлогодняя игра в Порту вообще не понравилась"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что ему не очень понравилась игра с "Порту" на выезде в прошлом году, когда "красные" победили со счетом 5:0. В этот раз перед ответной гостевой игрой 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома победил со счетом 2:0.

– Мне та игра не понравилась вообще, она была странной, – цитирует A Bola Клоппа. – Пока мы не повели со счетом 2:0, вопрос оставался открытым. Затем мы провели три контратаки. Консейсау сказал, что ему нравится наш стиль? Ну, тогда мы действительно очень хороши. Надеюсь, что получится это доказать. Спасибо ему за комплимент. Нам предстоит тяжелая работа. Мы хотим выйти в полуфинал.

"Порту" до сих пор дома в Лиге чемпионов выигрывал. Это отличная команда. Мы должны показать свой лучший футбол.