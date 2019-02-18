Юрген Клопп: "Ливерпуль" не войдет в игру с "Баварией" в качестве фаворита"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне матча с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что не считает свою команду фаворитом. Он также отметил, что с нетерпением ждет этой игры.

- Они были шесть раз подряд чемпионами Германии, что непросто, - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. - Они были одной из тех команд, которые за последние 10 лет,практически все время были в четвертьфиналах, полуфиналах, финале Лиги чемпионов. У них есть качество на всех позициях, это факт, но мы также знаем, что тоже хороши. Но мы не войдем в игру в качестве фаворита. Я действительно с нетерпением жду этого матча. Это будет фантастическая атмосфера. Давайте играть в футбол. Это будет действительно здорово.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария

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