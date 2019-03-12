Юрген Клопп: "Дома "Бавария" будет играть иначе, что обеспечит нам возможность контратаковать"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о матче с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Хотим сосредоточиться на этой игре и пройти дальше. Если покажем хороший футбол, обеспечим себе правильный импульс, но эта игра не имеет ничего общего с чем-то еще. Если сыграем здорово, можем привлечь на свою сторону футбольный мир, но послезавтра все будет закончено, и надо будет думать о "Фулхэме". Это важный матч, однако впереди еще более важные игры, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Это будет великолепный матч. Это вызов, нам надо сыграть в нужном ритме, делать верные вещи в правильное время.

"Бавария" - команда мирового класса, в противостоянии с которой надо обороняться на всех уровнях и быть уверенными в себе, когда владеешь мячом. Необходимо проявить смелость и показать свой лучший футбол. Эпизодически будут доминировать обе команды. Когда "Бавария" в форме, задача, очевидно, осложняется. Мир футбола меняется так быстро. Мы не были неоспоримыми фаворитами на "Энфилде", но "Бавария" отнеслась к нам с большим уважением, оборонялась очень хорошо и играла в не слишком свойственной себе манере. Однако здесь будет иначе, что обеспечит нам возможность контратаковать. Это будет открытый матч.

Матч "Бавария" - "Ливерпуль" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

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