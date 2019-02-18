Юрген Клопп: "Болельщики "Ливерпуля" предпочли бы победу в АПЛ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего первого матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии"​ на пресс-конференции.

– У нас был небольшой перерыв, и мы использовали это время, чтобы поработать над многими вещами. Над тактикой, над физикой. Что лучше – игровой ритм или перерыв? Не знаю. Возможно, завтра вечером узнаем ответ, – сказал Клопп на пресс-конференции.

– У вас нет предпочтения: АПЛ или Лига чемпионов?

– Все болельщики "Ливерпуля" бы предпочли премьер-лигу. Но сейчас мы играем в Лиге чемпионов. Слава богу, что нам не нужно решать.

"Ливерпуль" – "Бавария": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 19 февраля, начало – в 23.00 (мск).