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Юлиан Нагельсманн: «Обещаю, что во втором матче «Лейпциг» будет играть точно так же»

20 февраля 2020, 02:17
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после победы над «Тоттенхэмом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) пообещал, что в ответной встрече его команда сыграет аналогичным образом.

— Это отличный стадион. Первые десять минут были очень шумными, очень громкими, — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна. — В конце концов, было очень приятно участвовать в этой игре. И я рад, что мы победили.

Всегда важно не пропускать голы. Мы всегда стараемся сразу атаковать соперников и отбирать мяч высоко на чужой половине. Во втором тайме мы попытались немного больше контратаковать. Это нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже.

Я обещаю, что во втором матче мы будем делать точно так же. Лаймер не мог работать левой рукой, у него болит плечо, но посмотрим, как он будет чувствовать себя в выходные. Будем надеяться на лучшее.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027122--tottenham-vs-leipzig/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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