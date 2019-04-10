Юго Ллорис: "Тоттенхэм" должен быть готов играть без Кейна

Голкипер и капитан "Тоттенхэма" Юго Ллорис призвал свою команду быть готовой к трудностям, к ккоторым может привести потеря лидера команды Харри Кейна. Он в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0) получил травму.

− Конечно, Харри − один из главных игроков команды, − сказал Sky Sports Ллорис. − Мы все очень переживаем за него и желаем скорейшего выздоровления. Тем более, что он только недавно восстановился от прошлой травмы.

Нам будет сложно без него, но если мы хотим добиться поставленных целей, то должны быть готовы играть и без Кейна. В прошлых матчах нам удавалось это сделать. Мы остаемся в борьбе за 3-е место в АПЛ и выиграли первый четвертьфинальный матч.

В этом сезоне на счету Харри Кейна 30 очков (24+6) в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Ответная игра состоится 17 апреля.