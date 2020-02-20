Юго Ллорис: «Не время искать оправдания»

Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис после поражения от «Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что не стоит зацикливаться на результате. Французский вратарь был признан лучшим игроком встречи.

— В последние 20 минут мы много владели мячом, чего нам не удавалось добиться в первом тайме, — цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса. — «Лейпциг» — очень, очень хорошая команда, очень энергичная. Были некоторые ситуации, в которых мы могли бы действовать лучше.

Не время искать оправдания. Мы должны бороться до конца. Нет времени слишком много думать. Мы не довольны результатом, но сейчас с этим ничего не поделать. Давайте создадим другую историю, как мы делали в прошлом сезоне.