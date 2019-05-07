Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис - о матче с "Аяксом" в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой игре голландский клуб победил со счетом 1:0.

- Думаю, все мои партнеры очень рады вместе со мной участвовать в полуфинале. Мы крайне мотивированы на матч против "Аякса". Клубу, футболистам и болельщикам выпала огромная возможность. Лига чемпионов - самый сложный турнир, - цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. - Он непредсказуем, и уровень конкуренции в нем крайне высок. "Аякс" доказал в матчах против "Реала", "Баварии" и "Ювентуса", что очень силен. Его игроки могут в будущем вырасти в фантастических футболистов. Со сборной Франции я дважды встречался с голландцами, и их уровень был очевиден. У этого голландского поколения огромный потенциал, то что я не удивлен видеть "Аякс" на этом уровне.

Матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

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