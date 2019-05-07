Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис - о матче с "Аяксом" в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой игре голландский клуб победил со счетом 1:0. Он завил, что защитник Ян Фертонген, который получил травму в первом матче, готов к возвращению на поле.

- У "Аякса" есть небольшое преимущество, и единственный вариант для нас пройти дальше - это выиграть завтра. Это единственный способ подготовиться к матчу. Надо найти в себе нужную энергетику и постараться вынести уроки из первой встречи, - цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. - Мы очень рады играть в полуфинале Лиги чемпионов, но не хотим останавливаться на этом. Это огромная возможность для клуба, и мы должны сыграть на максимуме и полными страсти. Думаю, Ян Фертонген восстановился в достаточной степени. Он снова тренируется с командой, мотивирован, полон сил и готов к завтрашней игре.

Матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

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