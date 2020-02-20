Йосип Иличич: «Валенсия» — сильная команда, мы заставили их плохо играть»
20 февраля 2020, 10:25
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии» (4:1).
— Мы подготовились к этой игре так же, как мы всегда это делаем, отлично провели первый тайм, не позволив им практически ничего, — цитирует Иличича Sky Sport Italia. — Жаль, что мы пропустили гол, но «Валенсия» — сильная команда, мы заставили их плохо играть.
«Аталанта» больше не является сюрпризом. Мы доказывали много раз, что не сдаемся. Мы совершаем действительно важные вещи.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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