Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бе поздравил "Ливерпуль" с выходом в финал Лиги чемпионов. Мерсисайдцы одержали победу в ответном полуфинальном матче с "Барселоной" и по сумме двух встреч прошли в финал турнира (0:3, 4:0).

– Поздравляю "Ливерпуль"! Вы знали, что их тренер Клопп – фанат биатлона? Это круто, – написал Бе в своем Инстаграме.

В марте Юрген Клопп встречался с легендарным биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом. В разговоре немец признался, что считает биатлон самым интересным для зрителей видом спорта.