Ян Фертонген: "Вдруг из ниоткуда возник ВАР" и спас "Тоттенхэм"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген - о матче с "Манчестер Сити" (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр, использовав ВАР, не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

- Льоренте очень важный игрок для нас, он забил несколько ключевых голов в этом сезоне. Он всегда готов помочь нам, и снова сделал это сегодня. Все любят этого парня, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Обычно вы апеллируете к судьям по поводу офсайда или фола. Но в этот раз никто не думал об офсайде, все просто рухнули вниз. Оставалось несколько минут, я попытался всех поднять. Но вдруг из ниоткуда возник ВАР и спас нас.

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