Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский на своей странице в Instagram прокомментировал победу клуба в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Астаны» (6:3).

«С победой, Брест! С такой первой и такой необычной. Я все понимаю и сильно не праздную, мир Беларуси», — подписал украинский форвард свой пост.

В матче против «Астаны» на счету 35-летнего форварда две результативные передачи.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов брестское «Динамо» сыграет с победителем пары «Конна Квей» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцоговина).