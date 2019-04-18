"Я люблю вас, парни!" Эмоции Харри Кейна после матча с "Манчестер Сити"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился эмоциями после матча с "Манчестер Сити" (4:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он пропустил эту игру из-за травмы.
По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.
- Я люблю вас, парни!, - написал Кейн в Твиттере.
Omggg! I love you boys!!!! #COYS #UCL pic.twitter.com/S2Y9e5yY9N– Harry Kane (@HKane) 17 апреля 2019 г.
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