"Выше ничего и быть не может". Кейн - о возможной победе в Лиге чемпионов

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, что для него будет означать победа в Лиге чемпионов, если его команда в финале обыграет "Ливерпуль".

- Что для меня будет значить победа в Лиге чемпионов? Выше и быть ничего не может. За последние четыре-пять лет, при Маурисио Покеттино, мы строили планы, как стать одной из сильнейших команд Европы. Выход в финал Лиги чемпионов - событие поистине особенное. Это чувство описать сложно. Стараюсь об этом много не думать, чтобы эмоции не взяли верх, но это, конечно, событие грандиозное. Для меня, как для болельщика "шпор", это сценарий из самых смелых грез. Даже, когда я занимался в клубной академии, ни о чем подобном нам мечтать не приходилось, - цитирует Кейна официальный сайт УЕФА. - Мотивации выше в футболе не придумаешь. Каждый ребенок мечтает стать однажды сильнейшим в Европе. Быть в финале в составе клуба, с которым я связан всю жизнь, - это нечто из ряда вон. Мне остается только отдать все силы, все без остатка. Мечтал ли я однажды поднять трофей над головой? Конечно. Совру, если скажу, что такого не было. Конечно, о таком думаешь, мечтаешь. Странное чувство - от успеха нас отделяет всего один матч, и мы понимаем, что все в наших руках. Самое главное, сконцентрироваться на игре. Будем надеяться, мечта осуществится.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится в Мадриде 1 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

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