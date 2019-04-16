Встреча легенд: Пирло, ван дер Сар и Овермарс в Турине

Бывшие футболисты Марк Овермарс, Эдвин ван дер Сар и Андреа Пирло встретились перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Аяксом". Первая встреча завершилась вничью – 1:1.
– Хорошая компания в Турине, – написал ван дер Сар в Твиттере.
Эдвин ван дер Сар занимает пост исполнительного директора "Аякса", Марк Овермарс – спортивный директор клуба. Андреа Пирло работает на итальянском телевидении и планирует начать тренерскую деятельность.
Good company in Turin!#UCL #juvaja pic.twitter.com/tvL82OGbMx– Edwin van der Sar (@vdsar1970) 16 апреля 2019 г.
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