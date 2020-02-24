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Все члены делегации «Барселоны», прибывшие в Италию, прошли медосмотр

24 февраля 2020, 16:38
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Члены делегации «Барселоны» прошли быстрые медицинские тесты в аэропорту Неаполя, куда прилетели на игру с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Все футболисты, тренеры и персонал прошли осмотр, им измерили температуру — такие меры предусмотрены для всех пассажиров авиарейсов, прибывающих в Италию.

Эти меры связаны с распространением коронавируса. В Италии уже пять человек умерли от этого вируса, также диагностировано 219 случаев заражения. В связи с распространением вируса в ряде регионов Италии массовые мероприятия, включая футбольные матчи, были отменены.

Наполи — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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