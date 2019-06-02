Впервые в истории в финале Лиги чемпионов не показано ни одной карточки

Матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0) стал первым финалом в истории Лиги чемпионов, который прошел без карточек. Главный арбитр матча Дарио Скомина назначил пенальти в ворота лондонцев за игру в штрафной площади, но обошелся без предупреждений и удалений.
"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов шестой раз в истории. В матче за Суперкубок УЕФА мерсисайцды встретятся с "Челси".
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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